Vali Akbıyık'tan ‘10 Kasım' mesajı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayınladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; önderlik ettiği istiklal mücadelesini elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu cumhuriyetimiz ile taçlandırmıştır. O; tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, milletimizin daima gönlünde yaşatacağı saygın bir lider ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarihimizin her safhasında fikirlerini kıymetli bir hazine olarak kullanacağımız büyük bir devlet adamıdır” dedi.

“Milletimiz tarihin ilk dönemlerinden itibaren yedi düvele karşı istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir” diyen Vali Akbıyık, şöyle dedi:

“Medeniyetimiz; hangi kökenden ve hangi inançtan olursa olsun aynı vatan topraklarında yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz, aynı ekmeği bölüşüp yediğimiz herkesi kardeş olarak görmüştür. İşte böyle bir medeniyetin yetiştirdiği Mustafa Kemal Atatürk'ün; fikirlerini, şahsiyetini, bir Osmanlı zabiti olarak sergilediği asil duruşunu ve milli irade vurgusunu bütün yalınlığı ile toplumumuza, özellikle de gençlerimize öğretmek öncelikli hedefimizdir. Fatih Sultan Mehmet, fetih planları yaptığı dönemde tebdil-i kıyafetle halk arasına karışarak onların halet-i ruhiyelerini gözlemlemiştir. Bütün gözlemlerinin sonucunda da ‘ben bu milletle değil İstanbul'u cihanı bile fethederim' demiştir. Gazi'yi tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan sır da işte burada gizlidir. Ceddi Fatih gibi, Gazi de milletine sonsuz bir inanç ve güven beslemiştir. İşgal donanmaları İstanbul'a demir attığında, herkes umutsuzluğa kapılırken, ‘geldikleri gibi giderler' diyecek gücü milletine olan inancından ve ecdadının taşıdığı ruhtan alan bir komutan için yenilgi söz konusu bile olmamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, nevzuhur bir asker ve devlet adamı olmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de gökten zembille inmiş, birden meydana gelmiş bir devlet değildir. Tarih boyunca göklerden asla inmeyecek olan bayrağımızı, Anadolu Selçuklunun bıraktığı yerden nasıl ki Osmanlı devralmışsa, Osmanlı'nın bıraktığı yerden de Türkiye Cumhuriyeti devralmıştır. Hep beraber tuttuğumuz bu bayrak ile ilimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi, vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük bağının korunması için Gazi'nin gösterdiği yolda yılmadan yorulmadan yürüyeceğiz. Kurtuluş Savaşımızın Gazisi, milletimizin Mustafa Kemal'i ve cumhuriyetimizin Atatürk'ü olarak Büyük Önderi ve fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete intikalinin 80. yıldönümünde saygı ile anıyor, silah arkadaşları başta olmak üzere huduttan hududa koşarak bu uğurda canlarını feda eden tarihimizdeki tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."