Vali Akbıyık'tan Çukurca'ya ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile sabah saatlerinde Çukurca ilçesine geldi. Burada Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Ardından Üzümlü Sınır Kapısı, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutalığı ve Çukurca Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Akbıyık, restorasyonu tamamlanan öğretmenevi ek binasının açılışını yaptı.