Vali Akbıyık'tan göreve başlama mesajı

“Kıymetli Hakkârililer” başlığı ile mesajına başlayan Vali Akbıyık, 1994 yılında başladığı mülki idare amirliği görevini çeşitli illerde ifa ettikten sonra 26 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hakkâri Valisi olarak bu güzide şehre atandığını söyledi. Vali Akbıyık, “Öncelikle bugüne kadar görev yaptığım bütün şehirlerimizin sakinlerine, kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Kendileri ile aynı suyu içtiğim, aynı ekmeği yediğim ve aynı sevinçleri yaşayarak aynı hüzünleri paylaştığım Şişlili vatandaşlarımızın siz değerli Hakkârililere selamlarını getirdim. Ülkemizde yaşattığımız kardeşlik bağımızın çok sağlam bir düğümünü Şişli ile Hakkâri arasında atmış olmaktan gurur duyuyorum. Her insanın hayatında dönüm noktası sayabileceği nadir anlar mutlaka vardır. Öyle hissediyorum ki; vatanımızın bu güzel şehri benim için bu nadide anlardan birisi olacaktır. İstanbul'un incisi Şişli'den atandığım dağların başkenti Hakkâri ilinde; hepinizin birer dostu, büyüklerimizin bir kardeşi ve küçüklerimizin bir abisi olarak ülke ideallerimiz için omuz omuza çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Hakkâri'mizin gelişmesi, kalkınması, kamu hizmetlerinin toplumun her kesimine eşit ve dengeli dağılması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Yönetim anlayışımız her zaman adil, şeffaf ve çözüm odaklı; kapımız da her zaman halkımıza açık olacaktır. Özellikle devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyacı olan şehit aileleri ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımızla bir arada olmaya daimi özen göstereceğiz. Mehmet Akif diyor ya, ‘Girmeden nifak millete, düşman giremez; toplu vurdukça yürekler, onu top bile bölemez.' Topun, tüfeğin, tankın bizi hiçbir zaman bölemeyeceğini 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya gösterdik. İşte 15 Temmuz'da olduğu gibi Hakkâri'de de aramıza nifak sokmadan, böyle girişimlerde bulunanlara da müsemma göstermeden çıktığımız bu yolda tek yürek olarak yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; beni bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bir Hakkâri sevdalısı olduğunu bildiğim İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya saygılarımı sunuyorum. Hakkâri'de görev yapacağım süre boyunca Kubbe'de hoş bir sada bırakmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ederek nasibimizin hizmet olmasını diliyorum” dedi.