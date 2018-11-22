Vali Akbıyık'tan Hakkari üniversitesine ziyaret

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Hakkâri Üniversitesini ziyaret eden Vali Akbıyık, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, akademik ve idari personel tarafından karşılandı. Burada üniversitenin akademik ve idari personeliyle kahvaltıda bir araya gelen Vali Akbıyık, daha sonra Rektör Prof. Dr. Pakiş'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ardından geçilen konferans salonunda Rektör Pakiş tarafından Vali Akbıyık,a üniversite ve kampüs alanı çalışmalarıyla ilgili bilgi sunuldu.