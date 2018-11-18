Vali Akbıyık'tan Özel Harekat polislerine ziyaret

Kentteki ziyaretlerini sürdüren Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve özel harekat polisleri tarafından karşılandı. Merasim birliğini selamlayan Vali Akbıyık, şeref defterini imzaladıktan sonra bölgede terörle mücadelede büyük başarılar elde eden Özel Harekat polisleriyle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.