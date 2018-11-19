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Vali Akbıyık'tan Özel Hareket polislerine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Özel Harekât polislerinin görev yaptığı Kale-2 Kontrol Noktasını ziyaret etti.


Vali Akbıyık, beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Bay köyü yolu üzerinde bulunan Kale-2 Kontrol Noktasını ziyaret etti. Özel Harekât Şube Müdürü Şaban Bayar ve Özel Harekât polisleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada denetlemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.


Vali Akbıyık, daha sonra kontrol noktasında görevli Özel Harekât polisleri, güvenlik korucuları ve mahalle bekçileriyle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi.

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