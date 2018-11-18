Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya ile 1993 yılında teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen güvenlik korucusu Abdulkerim Kaya ile 1995 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit ailelerinin çocuklarını kucağına alarak yakın ilgi gösteren Vali Akbıyık, onlara değişik hediyeler vererek bir süre sohbet etti.

Burada konuşan Vali Akbıyık; “vatanı, devleti, milleti ve bayrağı uğruna şehit düşen kahramanlarımızın ailelerini evlerinde ziyaret ederek, o anlamlı maneviyatı yerinde yaşayacağız. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Şehit Yusuf Adıyaman'ının gazi oğlu İbrahim Adıyaman ise, ziyaretten doyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti. Adıyaman, “Ben Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisiyim. 1995 yılında Hakkari merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde teröristlerle girilen çatışmada güvenlik korucusu babam Yusuf Adıyaman şehit oldu. Ben de teröristlerin döşediği mayına basarak gazi oldum. Bizleri yalnız bırakmayan valim başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.