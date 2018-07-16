Vali Toprak: “15 Temmuz öncesinden daha güçlüyüz”

Hakkari Valiliği 15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü münasebetiyle, Milli Birlik Yürüyüşü ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Milli Birlik Yürüyüşüne, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları M. Nurullah Karaman, Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Eski AK Parti Milletvekili Fehmi Öztunç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı, Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, Eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, kurum amirleri ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen kalabalık, sık sık tekbir getirip, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atarak Valilik binası önüne geldi. Burada Müftülüğe bağlı imamlar tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehitlerin önünde saygıyla eğildiklerini belirterek, 15 Temmuz Türk tarihine, Türk demokrasi tarihine, hatta dünya tarihine sizlerin sayesinde altın harflerle yazılmıştır dedi.

Vali Toprak, ”15 Temmuz gecesi ülkemizin 81 vilayetinde halk sabahlara kadar sokaklardaydı. Bu halkın elinde hiçbir şey yoktu. Sadece bir şeyleri vardı. O da imanlarıydı. Seçmiş oldukları yönetime, Cumhurbaşkanına, milletvekillerine, vatanın ve milletin birliğine sahip olma imanı ve duygusu vardı. Gerek Hakkari’den gerekse ülkenin tüm illerinde o meydanlarda herkse tek yürek olmuştu. O gün oralarda Kürt, Türk, yaşlı, genç, sağcı, solcu, Sünni, alevi gibi hiçbir ayrım gözetmeden iradesine sahip çıktı. O gecenin kahramanları olan medyaya da huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Biz o gece bir taraftan engellemelerle uğraşırken, bir taraftan da medyayı izliyorduk. Bütün kanallarımız canları pahasına, alınlarına silah dayatılmasına rağmen yayın yapmaya çalıştılar. CNN Türk‘ün sunucusu Hande Fırat hanımefendi Cumhurbaşkanımızla irtibat kurmayı başararak o mesajı canlı yayında bütün Türkiye’ye ulaştırmayı başardı. Ben şahsım olarak teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Eğer oradan ulaşılamasaydı bir kaos yaşanabilirdi. Onun için tarafsız medyanın ne kadar önemli olduğunu o gece bir kere daha anlamış olduk” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması canlı yayınlandıktan soran 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de ve Hakkari’de yaşanan darbe görüntülerinin slayt gösterimi, Belediye Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Fekiyê Teyran Kültür Merkezi ilahi grubunun Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahi dinletisi ile devam eden program İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan dualarla son buldu.