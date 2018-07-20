Vali Toprak: “2,5 yıl önce polisimiz araçlarından inemiyordu”

Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden 7 personele yeni rütbelerinin takılması için valilik konferans salonunda tören düzenlendi. Rütbe terfi törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve polis memurları katıldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 2. Sınıf Emniyet Müdürü Berkant Yaman 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ali Saraç ve Harun Tutak 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne, 4. Sınıf Emniyet Müdürü Şaban Bayar ve Metin Kanyer 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne, Komiser Yardımcısı Ferhat Türk ve Hakan Çakmak ise komiserliğe terfi ettirildi.

Vali Toprak, bir üst rütbeye terfi eden 7 personele yeni rütbelerini kendi elleriyle takarak başarıların devamını diledi. Burada konuşan Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, “Çok zor bir coğrafyada görev yapıyorsunuz. Başta müdürünüz olmak üzere size kolaylıklar dileyerek Allah’a emanet ediyorum. 2,5 yıl önce geldiğim dönemde polis memurlarımız ve rütbeli arkadaşlarımız araçlarından inemediği bir dönemden şu anda bütün sokaklarda resmi kıyafetlerle çok şükür görev icra ediyorlar. Allah nazardan korusun, maşallah diyoruz. Bunlar tabi ki kendiliğinden meydana gelmiyor. O zamanlar esnaflarımıza zorla kepenklerin kapattırıldığı, vatandaşların baskı altında olduğu, vergilendirdiği ve canlarından emin olmadıkları, huzursuz yaşadıkları bir kent halinden bugün çok şükür gece geç saatlere kadar vatandaşlarımız aileleriyle beraber sokaklarda gezdikleri, yol üzerindeki kürsülerde çay sohbeti ediyor. Yeni iş yerlerin ve kafeteryaların çok hızlı şekilde açılışlarının yaşandığı, piknik alanlarının dolup taştığı, dere kenarında ailelerin piknik yaptığı ve dağlarda kampların kurulduğu bir döneme geldik. Tabi ki bunlar olurken teröristlerle mücadelemiz devam ediyor. Asayişi bozmaya çalışan kişiler olsun, aşiret arasında yaşanan ufak sıkıntılar olsun ve kaçakçılıkla mücadelemiz son devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzuru ve can güvenliklerinin temini için düşünmeden yerine getiriyorsunuz. Sizleri kutluyorum ve Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Rütbe terfi töreninin ardından Vali Toprak, Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi ve Antrenör Ünal Aşık ve beraberindeki Gizemnur Tatlı ile Necati Pınarbaşı’nı kabul etti.

Vali Toprak, sporcuları birer cumhuriyet altını ile ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi ve Antrenör Ünal Aşık ise Vali Toprak’a müsabakalarda dereceye giren sporcuların fotoğraflarının yer aldığı albümü hediye etti.