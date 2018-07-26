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26 Temmuz 2018 13:56

Vali Toprak, 6.6 şiddetindeki depremi yaşadı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, deprem simülasyon eğitim tırında 6.

Vali Toprak, 6.6 şiddetindeki depremi yaşadı

26 Temmuz 2018 13:56

6 şiddetindeki depremi yaşadı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ait deprem simülasyon tırı, deprem farkındalığı oluşturmak için Hakkari’de vatandaşlara eğitim vermeye devam ediyor. Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin ve bazı kurum amirleri, öğretmenevi önünde vatandaşlara eğitim veren deprem simülasyon eğitim tırını ziyaret etti.


Burada AFAD ekibinden verilen eğitimler hakkında bilgi alan Vali Toprak, deprem simülasyon tırında 6.6 şiddetinde meydana gelen depremi yaşadı. Tuğgeneral Korkmaz ve beraberindekiler masaların altına girerek depremin geçmesini bekledi. AFAD ekibine bu eğitimlerden dolayı teşekkür eden Vali Toprak, daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet etti.




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