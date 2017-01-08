Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 11:41

Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

Vali Toprak ailesi ile birlikte tiyatro izledi

08 Ocak 2017 11:41

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenen "Salak Oğlum" adlı tiyatro oyununu izledi.
Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro oyununu Vali Toprak eşi Funda Toprak ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen’in 1997 yılında kaleme aldığı "Salak Oğlum" adlı tiyatro oyununu sergileyen Genç Gönüllüler Derneği Tiyatro Topluluğu izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Oyunun sonunda Vali Toprak, tiyatro oyuncularını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
-5
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç