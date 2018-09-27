Vali Toprak, akademik personelle bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulunda verilen kahvaltıya Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Bakım Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Gür ve Hakkari Üniversitesi akademik personelleri katıldı. Burada konuşan Vali Toprak, üniversitelerin sadece kapalı kapılar ardındaki dersliklerde öğretim görevlilerinin ders verdiği yerler olmadığını söyledi. Vali Toprak, "Üniversiteler, bulundukları il ve ilçelerde, orada bulunan toplumla, esnafla, yerine göre sanayici ile yerine göre teknolojik üretim yapan yerlerle ve idari yönden profesyonelleşme manasında irtibat halinde olan, bulundukları bölgenin toplumunu daha ileriye taşıyan, daha yükselten ve lokomotif görevi gören kurumlardır. Hakkari Üniversitemiz de bu manada son birkaç yıldır ciddi bir atılım içerisindedir. Biz geldiğimiz dönemde fiziki anlamda hemen hemen durmuş vaziyeteydi. Hatta ana derslik binasının yüzde 30'luk kısmı yıkılmış durumdaydı. İnşaatlar durmuş ve yeni öğrenci alımlarında nerdeyse hiçbir umudun olmadığı ve Hakkarili kardeşlerimizin de üniversite manasında bir umutsuzluk içerisinde olduğu bir manzarayla karşı karşıyaydık. Göreve geldiğinden bu yana gerek Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) nezdinde gerek maddi yönden gereken destekler olsun, bakanlarımızın ilimize yaptıkları ziyaretlerde büyük bir gayret içerisinde üniversitesini geliştirmek ve daha iyi şartlara kavuşturmak amacıyla büyük bir çaba içerisine olan rektörümüze teşekkür ediyoruz. Bir önceki etapta yarım kalan inşaatlar hızlı bir şekilde başlandı. Üniversite tanıtımı anlamında da büyük çabaları oldu. Gerek yurt içi gerek yurt dışı üniversitemize katılım olmasını, kadroların ve öğrencilerin artması manasında ciddi çaba sarf edilmiş. Tabi bunlar hepsi beraber olan çalışmalar. Hem fiziki manada bu öğrenciler için uygun bir akademik ortam sağlanmasının yanında burayı tercih edecek öğrencilerin bazı sebeplerin iyileştirilmesi ile daha üst düzeyde bir talep patlamasının yaşanması gerekiyor. Talep olmadan maalesef biz istediğimiz kadar bina yapalım, istediğimiz kadar konuşalım, istediğimiz noktaya gelemeyiz. Buradaki hocalarımıza büyük görev düşüyor. Siz buralara gönül vermiş akademisyenlersiniz. Öğrencilerin yetiştirilmesi ve ülkelerine birer iyi birey olması manasında kendinizi bu işe adadığınızdan ben eminim, çünkü başka türlü bu meslekler yapılamaz" dedi.

Öğretmenlik, akademisyenlik ve doktorluk gibi bazı mesleklerin idealistlik ve kendilerini bu mesleklere adamak gerektiğini ifade eden Vali Toprak, "Sadece emek parası, işe gideyim geleyim maaşımı alayım şeklinde değerlendirilemeyecek alanlar. Buraya gelen evlatlarımızın da tabi ki günümüzün en son gelişmiş bilgiler ve teknolojileri ile donatmamızın yanı sıra bence hepsinden daha önemli olan, çünkü olmadığı zaman hiçbirinin bir manası yok. İyi bir ahlak sahibi öğrenci yetiştirmektir. Bu aileden başlıyor. İyi birer rol model olmanız gerekiyor, bu manada da sizlere büyük görevler düşüyor. Çünkü dünyanın en iyi fizikçisini bile yetiştirseniz bile insanların aleyhine bir bomba geliştirip İstanbul'u patlatıp havaya uçurduktan sonra hiçbir önemi yoktur. Öğrencilerimin her yönden kişisel manada, sportif ve kültürel manada gelişmesi yönünden ilimize, ilçelerimiz ve bölgemize bir önderlik görevi üstlenecek şekilde üniversitemize hayırlı bir akademik yıl geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kahvaltının ardından Vali Toprak, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve diğer protokol üyeleri, Çölemerik Yüksekokulu bahçesini gezdi.