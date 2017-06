Vali Toprak askeri personelle iftar yaptı

Hakkâri Fatihler Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığında organize edilen iftar programına Vali Toprak’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ayhan Dal ve askerî personel katıldı. Vali Toprak, bölgede terörle mücadele büyük başarılar elde eden askerî personelle birlikte iftarını açarak bir süre sohbet etti.

Yapılan duanın ardından bir konuşma yapan Vali Toprak, jandarma teşkilatımızın ve devletimizin gözbebeği olan Fatih’ler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Benim herhalde bulunmayı en çok isteyeceğim, aralarında olmaktan en fazla mutlu olacağım sizlerle bugün iftar yaptık. Uzun zamandır sizlerle bir araya gelmeyi arzu ediyorduk. En azından birlikte iftar yapalım dedik ve bugün sizlerle bir araya geldik. Gerçekten kelimelerle veya karşılığını maaşla, yükselmeyle, terfiiyle açıklayamayacağımız çok kutsal, çok önemli, çok fedakârlık isteyen, vatan aşkı isteyen, bayrak aşkı taşıyan, vatanına milletine hizmetin zirve noktasına gelme duygusuna sahip olan insanların yapabileceği bir görev icra ediyorsunuz. Bunu da ülkemizin mücadele manasında gerçekten en zor diyebileceğimiz Hakkâri ilinde icra ediyorsunuz. Her an şehit olma, gazi olma ihtimali ile karşı karşıyasınız. Allah esirgesin hepinizi ama bu ihtimal de var. Bunu bile bile göreve atılmak için, operasyonlara gitmek için ne kadar istekli olduğunuzu, ne kadar gönüllü olduğunuzu, cesurca davrandığınızı da birebir takip ediyorum. Onun için her zaman bir araya gelemezsek bile şunu bilin ki ben Hakkâri Valisi olarak söylüyorum ve 80 milyonun da böyle düşündüğüne yüzde yüz eminim. Günün 24 saati biz de sizlerle beraberiz; ruh olarak, düşünce olarak, kalbî olarak. Her dakika sizleri kalbimizde hissediyoruz. Vatan savunmasının en son noktasında görev icra eden sizin gibi aslan parçalarıyla aynı görevde olmak, valiniz olmak burada devleti, bayrağı sizin koruduğunuzu, kutsal bayrağı temsil ediyor olmak bana herhalde şereflerin hayatta en büyüğünü bahşediyor. Onun için şunu bilin ki gerçekten Türkiye’nin kalbi de burada atıyor, 80 milyonun kalbi de burada atıyor. Amirlerinizin, komutanlarınızın kalbi de sizlerle beraber atıyor. Gerçekten hepiniz birer kahramansınız, hepiniz birer savaşçısınız. Tarihten beri gelen 2500 yıllık Türk ordusunun şu andaki bu geçmişi, bu asaleti temsil eden aslan parçalarısınız hepiniz de. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır, ne kadar övünsek azdır. Devletimizin, hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın sizlere bakış açısı çok farklı. Gerçekten sizin hangi talebiniz olsa hangi konu olsa akan sular duruyor. Bu bizde de duruyor daha üst kademelerde de duruyor. Onun için ben tekrar sizlere 80 milyon adına, Hakkâri adına, devletimiz adına, milletimiz adına teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.