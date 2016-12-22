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22 Aralık 2016 17:19

Vali Toprak camide taziyeleri kabul etti

Vali Toprak camide taziyeleri kabul etti

22 Aralık 2016 17:19

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın hakkın rahmetine kavuşan annesi merhume Nadire Toprak için okutulan Mevlid-i Şerif’e binlerce kişi katıldı.
Vali Toprak tarafından ikindi namazına müteakip Hacı Sait Camii’nde okutulan Mevlid-i Şerif’e Ak Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmutalip Özbek, Belediye Başkanı Cünyt Epcim, vali yardımcıları Hasan Ongu ve Bekir Abacı, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, Yüksekova Bağımsız Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, HATSO Başkanı Servet Taş, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı, Hakkari Borusu Temsilcisi İsmail Şen, iş adamı Abdurrahman Er, Hakkari’nin illeri gelenleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, kurum amirleri olmak üzere binlerce Hakkarili katıldı. Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu Mevlid-i Şerif’te Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın annesi merhume Nadire Toprak ile İstanbul Beşiktaş ve Kayseri’deki terör saldırılarında şehit olan polis memurları ve vatandaşlar için Hakkari eski İl Müftüsü M. Feysal Geylani tarafından dualar okutuldu.
Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Toprak, taziyeleri kabul etti. Vali Toprak, bu acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm Hakkarililere teşekkür etti.



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