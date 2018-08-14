Vali Toprak, Çukurcalı muhtarlarla bir araya geldi

Valilik tarafından verilen yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ile Çukurca ilçesinde gelen muhtarlar katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamada buluna Vali Cüneyit Orhan Toprak, başka Cumhurbaşkanımızın talimatları olmak üzere, bakanlığımızın da bu yöndeki tavsiyeleri üzerine her ay il ve ilçelerdeki muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi. Vali Toprak, ”Dört ayda bir muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Çukurca ilçemizin köy ve merkez mahallelerindeki muhtarlarla bir araya geldik. Muhtarların çoğunluğu ilde olduğu için bir değişiklik yaparak muhtarlarımızla Hakkari’de toplantı yapmaya karar verdik. Ancak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun Yüksekova ilçemizde özel harekatımızın Türkiye çapında örnek gösterilebilecek hizmet binasını açılışına katıldığı için Yüksekova’ya geçmek zorunda kaldım. İlçedeki muhtarların toplantısı vekaleten Vali Yardımcısı Bekir Abacı başkanlığında yapıldı. Toplantıda yatırımla ilgili hizmet götüren yatırımcı orada hazır bulundular. Buradaki sorunları muhtarlarla birlikte görüşüp görüş ve önerileri alındı. Yapılan veya yapılacak veya planlanmış olduğu çalışmaları hemen yere serip imkan dahilinde en kısa sürede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu toplantılar gerçekten çok verimli oluyor. Bu toplantılarda vatandaşlarımızın dertlerine problemlerini yerinde çözüyoruz. Ele alınan konuların yüzde 70’ni ise çözüyoruz. Çukurca’daki muhtarlarımızda merkez, köy ve mezralardaki sorunlarını dile getirmiş oldular. Kurumlarımız ise palanlarını yapıp yol haritası çıkarttılar. Bundan sonra bu toplantılarımız devam edecek. Ben katılan tüm muhtar kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtarları ise toplantıda rahatlıkla sorun ve sıkıntılarını yerine getirdiklerini belirterek, bu tür toplantıların çok verimli olduğunu ifade eden Valiliğe teşekkür ettiler.