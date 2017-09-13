Vali Toprak esnaflarla kucaklaştı

Yöre halkının takdirini kazanan Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kentin değişik caddelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek çay edip sohbet ettiler. Vali Toprak’ı gören bazı vatandaşlar ise, dilekçe vererek kendilerine yardımcı olunmasını istediler.

Kahvede toplanan vatandaşlarla birlikte çay içen Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra esnafları tek tek ziyaret etti. Tartıcılık yapan çocukların tartılarında tartılmayı ihmal etmeyen Vali Toprak, onlara harçlık verdi.

Hakkari’nin Durankaya beldesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden Sadık Reisoğlu ise, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun yanına gelerek oğlunun İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim gördüğünü, kendisinin de emekli güvenlik korucusu olduğu için oğlunun yurt sorunu olduğunu söyledi. Müdür Dilberoğlu, vatandaşın bilgilerini not alarak, kendisine yardımcı olmak için ellerinde geleni yapacağını söyledi.

Fanatik Beşiktaşlı olan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da, her zaman ki gibi çocuklarla yakından ilgilendi.

Vali Toprak ve beraberindekiler, daha sonra kırtasiye malzemesi satan esnaflarla da bir süre sohbet ederek, fiyatlarını sorudu.

Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Vali Toprak ve beraberindekiler, esnaflarla uzun uzun sohbet ettikten sonra Hakkari Devlet Hastanesinde de ziyaretlerde bulundu.