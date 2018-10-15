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Vali Toprak, Güldal ailesinin düğün törenine katıldı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Evin Yamupoğlu ile hayatını birleştiren Hakkâri Spor Futbol Kulübü Başkanı Necmi Güldal’ın düğün törenine katıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Evin Yamupoğlu ile hayatını birleştiren Hakkâri Spor Futbol Kulübü Başkanı Necmi Güldal'ın düğün törenine katıldı.


Sümbül Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan düğün törenine katılan Vali Toprak; Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Türkiye Futbol Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Şahin Arslan, damadın ailesi ve davetliler tarafından karşılandı.


Vali Toprak, tebrik ettiği damada altın hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu.

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