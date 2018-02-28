Vali Toprak: “Hakkari’de dolaşınca yüzümüz kızarıyordu”

Valilikte düzenlenen toplantıya Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katıldı. Burada konuşan Vali Toprak, önümüzdeki hafta Ankara’da yapılması planlanan ve 3 gün sürecek olan bir tanıtım faaliyetiyle ilgili bir araya geldiklerini söyledi. Vali Toprak, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Ankara Ticaret Odası bünyesinde gelecek hafta kayyum atanan belediyelerin çalışmalarını tanıtmak, değerlendirmek ve gözler önüne sermek amacıyla fuar düzeyinde bir çalışma düzenlenecek. Son 1,5 senedir belediye başkan vekili olarak görevlendirilen kayyum arkadaşlarımız, Türkiye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi ilimizde de yoğun şekilde çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.

“Hakkari’de dolaşınca yüzümüz kızarıyordu”

Gözle görülür değişiklikleri vatandaşın net olarak fark edebildiğini söyleyen Vali Toprak, “Hakkari merkez için söylemek gerekirse, geçen sene binek otomobilimizi kullanamadığımız, tozdan topraktan insanların bembeyaz gezdiği, neredeyse vatandaşların yanından geçerken araçların içinde yüzümüzün kızardığı bir ortamdan, şu anda fotoğraf çekip Türkiye’nin her yerine gönderip buranın Hakkari olduğuna inanmayan çok şükür bir kent haline geldik. Caddeleri, kaldırımları, ışıklandırma sistemleri, altyapı çalışmaları, içme suyu, biliyorsunuz geçen yıl 48 saatte iki saat su alan mahalleler vardı. Fakat şu anda Allah’a şükürler olsun hemen hemen her yere su yetişebiliyor. Ağustos-eylül aylarından itibaren, bütün aileler istediği kadar içme suyunu kullanabilecek. Kanalizasyon çalışmaları da aynı hızla devam ediyor. Yetişkin ve çocuk parkları, Türkiye’de örneğine rastlamadığım çocuk oyun ve kültür merkezi yapıldı. Yüksekova ilçemiz zaten baştan imar ediliyor dememiz yeridir. Çünkü 2016 Mart-Nisan aylarında yaşanan operasyonlarda tamamen harabe haline gelmiş bir şehir görünümü veriyordu. Fakat şu anda 3 bin konut içerisindeki bütün sosyal tesisler, camiler, okullar, parklar, yeşil alanlar genişletilmiş caddeler, asfaltlar son hız devam ediyor" diye konuştu.

Şemdinli ilçesinde de aynı şekilde şehir içindeki asfalt çalışması, yeni hastanene ve birçok yatırımın gözle görülür şekilde olduğunu dile getiren Toprak, “Çukurca’da yine aynı şekilde. Oraya gelen memurlarımızın, müdürlerimizin, doktorlarımızın, öğretmenlerimizin en büyük sorunu barınma sorunuydu. İstediğimiz kadar insan getirelim, orada çalışacak doktor, öğretmen nerde kalacaklarını kara kara düşünür durumdaydı. Onunla ilgili şimdi kaymakamlığımız misafirhane tipinde güzel yatırımlar gerçekleştiriyor. Hastaneleri biliyorsunuz, Çukurca’da B1 sınıfından C’ye çıktı ve 9 uzman toplu olarak geldi. Geçtiğimiz hafta ameliyat için gerekli olan bütün malzemeler Sağlık Bakanımızın bizzat bize vermiş olduğu destekle yerine geliyor. Şehirlerimiz güzelleşiyor gerçekten, vatandaşımızla da yaptığımız bütün görüşmelerde memnuniyetlerini ifade ediyorlar” şeklinde konuştu.

Belediye sınırları dışındaki alanlarda da büyük yatırımların göze çarptığını söyleyen Toprak, “Buraya gelen her bakanımız olsun, bürokratlar olsun, sanatçılar olsun veya bizi ziyarete gelen eş, dost, akraba olsun, buranın gerçekten ne kadar güzel bir şehir olduğunu söylüyorlar. Ne kadar candan, misafirperver insanlar olduklarını bir tarafa koyuyoruz. Şehrin de ne kadar geliştiğini, ne kadar yeni bina olduğunu net olarak görüyorlar ve buraya hayranlıklarını ifade ediyorlar. Bunu çok net ve göğsümü gere gere söyleyebilirim. Gerçekten şu anda şehir merkezine baktığımız zaman yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, sinema solunu, restoranlar gibi çok güzel mekanlarımız var. Onun için bakanlığımız gelecek hafta Ankara’da bunların tanıtımı ile ilgili bir fuar düzenleyecek. Burada hem görsel olarak kayyumlarımız neler yapıyor, illerimiz ne durumda, nerden nereye geldi. Çünkü kim ne derse desin ülkemizin batı kesimlerinde, Hakkari denilince kafadan değişik bir imaj var. Hala bu kadar gelişmesine rağmen böyle bir imaj var. Onların işi olup Hakkari’ye gelemedikleri için bu tanıtımı biz yapalım dedik. Neler yapıldığını bizlerin göstermesi gerekir” ifadelerini kullandı.