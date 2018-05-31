Vali Toprak, iftarını 1565 rakımda Mehmetçikle yaptı

Vali Toprak beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Kolbaşı köyü yakınlarında bulunan ve Hakkâri-Van karayolunun güvenliğini sağlayan 1565 Rakımlı Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Vali Toprak, etrafı dağlarla çevrili bölgede görevli askerin akşam ezanını okumasıyla güvenlik güçleri ve köylülerle birlikte iftar yaptı. Vali Toprak, terörle mücadelede büyük başarılar elde eden askerlerle bir süre sohbet ederek, vatanî görevlerinde onlara başarı ve kolaylıklar diledi.