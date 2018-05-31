Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 14:14

Vali Toprak, iftarını 1565 rakımda Mehmetçikle yaptı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, iftarını 1565 Rakımlı Üs Bölgesinde bir araya geldiği asker, güvenlik korucuları ve köylülerle birlikte yaptı.

Vali Toprak, iftarını 1565 rakımda Mehmetçikle yaptı

31 Mayıs 2018 14:14


Vali Toprak beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Zap Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Kolbaşı köyü yakınlarında bulunan ve Hakkâri-Van karayolunun güvenliğini sağlayan 1565 Rakımlı Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Vali Toprak, etrafı dağlarla çevrili bölgede görevli askerin akşam ezanını okumasıyla güvenlik güçleri ve köylülerle birlikte iftar yaptı. Vali Toprak, terörle mücadelede büyük başarılar elde eden askerlerle bir süre sohbet ederek, vatanî görevlerinde onlara başarı ve kolaylıklar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç