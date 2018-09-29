Vali Toprak, Irak sınırındaki köyleri ziyaret etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, beraberindeki heyetle birlikte Irak sınırında bulunan Şemdinli'ye bağlı Aktütün, Konur, Dereyanı, Uğuraçar ve Yeşilbayır köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Toprak, berberinde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ile birlikte ilk olarak Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyü Dereyanı mezrasını ziyaret etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkari Milletvekili Husret Dinç, 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Toprak, Konur köyü Dereyanı mezrasında yapımı devam eden halı sahada köy sakinleriyle bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri, aralarında görmekten çok mutlu olduklarından dolayı Vali Toprak'a teşekkür ettiler. Burada bir konuşma yapan Vali Toprak, “Bu Aktütüne üçüncü gelişim ama yoğun programdan dolayı sizlerle çok görüşememiştik. Fakat biz buradan uzak olsak bile bu bölgenin kıymetini çok iyi biliyoruz. Buradaki bu beş köyün ne kadar devletinin yanında olduğunu milli manevi değerlerine ne kadar bağlı olduklarını yakinen takip ediyordum ve buralara gelmeyi çok istiyordum. Bu defa dedik biz köylerimizi ziyaret edelim köylülerimizle bir araya gelelim. Burada devam eden bir inşaatımız var gençlerimizin inşallah en güzel şekilde en güzel ortamda futbol oynayıp spor yapıp vakit geçirmesine vesile olacak bir tesisisin içindeyiz” dedi.

“Bu beş köyümüzde 45 şehit verdik”

Buraların çok özel yerler olduğunu ve tarihte çok acı ve sıkıntılar yaşamış yerler olduğunu belirten Vali Toprak, “Bu beş köyümüzde 45 şehidimiz belki bundan çok fazla gazimiz olmuş. Bu hain terör örgütü yurt dışından Irak'ın kuzeyi dediğimiz bölgeden Avaşin- Basyandan kendilerine burayı hedef seçip coğrafyadan da istifade etmek üzere buralara bir hâkimiyet kurmak istemiş. Fakat sizden Allah razı olsun gerek şu anda aramızdaki gençler, orta yaşlılar ve yaşı ileri olanlar, o zaman bu hain emelleri bunların neye hizmet ettiklerini o tarihlerde bile çok iyi değerlendirip sert bir şekilde ağırlıklarını koymuşlar ve onlarla mücadele iradesini sergilemişler. Korucu olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber operasyonlara katılmışlar. Biraz önce verdiğim rakamlar pahasına bu toprakları koruyarak, şu an bayraklar altından valisi, komutanları, milletvekilleri huzur içinde gelip cumamızı kılıp sohbet edeceğimiz güze bir ortamın oluşmasına en önemli rolü oynamışlar. Eğer o dönemde bu bölgeler o kararlılığı göstermeseydi ne kadar mücadele edilirse edilsin bu noktalara bu kadar sürede ulaşamazdık. Son 2-3 yıldır Tümen komutanımızın fedakârane sadece askeri boyutuyla değil halkla ilişkiler muhtarlarla, idare ile belediye ile iyi ilişkiler bir taraftan da yol, su, elektrik, güneş enerjisi gibi alanlarda çaba sarf etti" diye konuştu.

Allah'a şükürler olsun ki bugün Yeni Köprü'den Çukurca Üzümlü'ye, Aktütün'den Derecik'e kadar gerek hava yolu ile gerekse kara yolu ile ulaşımın sağlandığını belirten Vali Toprak, “Şehir merkezimizde tamamen bir huzur ortamı hakim devlete karşı herhangi bir husumet ve karşı bir düşünce ve kepenk kapatma yok. Eskiden vali ile beraber korku ve baskıdan görünmeyelim diye düşünen vatandaş esnafımız bugün bizi çiçeklerle karşılıyorlar. Allah'a şükürler olsun ki herkes neyin olduğunu dostun ve düşmanın kim olduğunu iyi değerlendirdi. Belki bir dönem bu çözüm sürecini yanış değerlendirip devlet çekiliyor deyip bir anti propaganda yaptılar. Hâlbuki devlet kan dökülmesin varsa bu milletimizin bir derdi çözelim diye bir büyüklük gösterdi. Fakat örgüt ve yandaşları devlet buraları bırakıp çekiliyor gibi gerçekle, akılla ilgisi olamayan bir propaganda yaptılar. Tamamen devletimiz kan dökülmesin sivil siyaset söz söylesin ne gerekiyorsa da yapılabilecek demokratik yollarla yapalım analar ağlamasın düşüncesi ile bu işe girdi. Ama onlar tamamen bunu kötüye kullanıp dereyi, tepeyi, dağları silahlarla doldurdu. Bugün de komutanlarımız, Mehmetçiğimiz nerde hangi inde bomba silah saklanmış varsa hepsini bulup kendileriyle de beraber imha ediyorlar. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun başından beri göstermiş olduğunuz bu karalılıktan dolayı kanaat önderlerimize, milletvekillerimize burada topluma önderlik ederek onları doğru yola yönlendirerek gençlere de önderlik ederek, her dakika uğrunda şehit olmaya canımızı vermeye hazır olduğumuz bayrağımızı düşürmediler, düşürtmediler. Bugünde inşallah bundan sonra huzur ortamının üzerine bizlere düşen buraların her yönden yol, su, bayındırlık hizmetleri, sosyal ve sportif tesisler olmak üzere hayat standartlarını daha yukarıya çıkaracağız. İnşallah bu ortam olunca biz bunu temin edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız bütün devlet büyüklerimizin arkamızda olduğunu unutmayın” şeklinde konuştu.

Ardından köy camisinde vatandaşlarla Cuma namazı kılan Vali Toprak, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte köy okulunda öğrenim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra Konur köyü, Uğuraçan ve Yeşilbayır mezralarını da ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Vali Toprak, ardından Konur ve Aktütün köylerine geçti. Kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Toprak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Aktütün köyü sakinlerinden Cafer Gezer, “Vali, Tümen Komutanı ve İl Jandarma komutanının köylerine yaptıkları ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, “Halkın yetkililerden tek beklentileri köy ziyaretleri. Bu bizi çok memnun ediyor. Muhtarlarımız ve ileri gelenlerimizle sıkıntılarımızı dile getirdik. Daha önce kimse köyünden çıkamıyordu, bağına bahçesine gidemiyordu.Güvenlik nedeni ile terör olayları nedeni ile burada hayat felç olmuştu. Son yıllarda valimiz, tümen komutanımız ve jandarma komutanlarımızın yaptıkları başarılı operasyonlar sayesinde şimdi rahat yaylalara gidebiliyoruz. Yaylacılık inşallah eski haline dönecek, yollar götürüldü ulaşım daha sağlıklı üs bölgeler kuruluyor. Güvenlik açısından da Valimiz ve tümen komutanımızın sayesinde çok iyi çok memnunuz teşekkür ediyoruz kendilerine" şeklinde konuştu.

Konur köyü Dereyanı mezrası eski muhtarı Cevher Çalışkan ise, “Vali beyin gelmesinden çok memnun olduk. Bizim yollarımızı yapıyor suyuyla ilgileniyor. Daha öncede talep etmiştik bir lise ve doktor gönderecek inşallah Sağlık ocağımıza doktor istedik. İstek ve sıkıntılarımızı çok iyi karşılıyorlar valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.