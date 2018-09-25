Vali Toprak, iş yeri açılışına katıldı

Hakkari'de genç girişimci Yaşar Yorulmaz tarafından hizmete açılan “Between Cafe” adlı iş yeri, görkemli bir törenle hizmete açıldı. İş yeri açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Göngür, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, HATSO Başkanı Servet Taş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Harun Aşan, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Hakkari'nin ileri gelenleri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışa katılan Vali Toprak ve Başkan Vekili Epcim, davetlilerin sevgi seli ile karşılaştı. Davetlilerle tek tek tokalaşan Vali Toprak, daha sonra iş yeri sahibi Yaşar Yorulmaz ile birlikte açılı kurdelesini kesti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Vali Toprak ve beraberindekilere değişik ikramlar yapıldı.

Kalabalık ile birlikte hatıra fotoğrafı çeken Vali Topak, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Toprak, “Bugün yine Hakkari'mizin gelişmesine, ilerlemesine ve ekonomik yönden daha müreffeh düzeye çıkmasının bir göstergesi olan yeni iş yeri açılışında bir araya geldik. Bu güzel iş yerini hizmete açan ve 14 kardeşimizi istihdam eden iş yeri sahibi Yaşar Yorulmaz kardeşimize teşekkür ederiz. Hakkari'nin gelişmesinin bence en güzel göstergesi, açılan bu yeni iş yerlerimizdir. Kim ne söylerse söylesin buradaki potansiyeli görmeyen öyle bir potansiyel olduğunu değerlendirmeyen hiç kimse buraya yatırım yapmadı. Fakat görüyoruz ki Hakkarili vatandaşlarımız Hakkari'nin her yönüyle gelişmesine şahit oldular. Bu potansiyeli görüyorlar ki böyle güzel iş yerlerini ilimize ve vatandaşlarımıza kazandırıyorlar. İşsizliğin büyük sorun olduğu Hakkari'de de 14 kardeşimiz bu iş yerinde çalışacak ve ayrıca bizlerde bir misafirimiz geldiğinde veya bir kamu kurumu yemek hizmetlerimizde böyle nezih bir ortama gelebileceğiz. Hakkari'de hemen hemen haftada 3-4 tane açılış oluyor ve bu açılışlara katılıyoruz. Böyle güzel bir iş yerini hizmete açan Yaşar Yorulmaz kardeşimizi kutluyorum. Bol kazançlar ve hayırlı işler diliyorum, çalışanlara da yeni işleri için hayırlı olsun diyorum” dedi.