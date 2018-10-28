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Vali Toprak, Koç ailesinin düğününde halay çekti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Melek Saklamaz ve Murat Koç çiftinin düğün törenine katıldı.


İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yapılan düğün törenine katılan Vali Toprak; damat, ailesi ve davetliler tarafından karşılandı.


Vali Toprak, tebrik ettiği gelin ve damada altın hediye ederek iki cihan saadeti temennisinde bulundu. Vali Toprak, sevinçlerine ortak olduğu damat Murat Koç ve davetlilerle birlikte okunan şarkılar eşliğinde halay çekti.

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