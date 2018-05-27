Vali Toprak, Korkmaz ailesiyle birlikte iftar yaptı

Eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte evlerine konuk olduğu Korkmaz ailesiyle birlikte iftarını açan Vali Toprak, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan behçet hastası Kerem Korkmaz ile bir süre sohbet eden Vali Toprak, vatandaşların yanında olmak, onların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerem Korkmaz ise, evlerine konuk olan ve kendilerine her türlü desteği sunan Vali Toprak’a teşekkür etti.

Ziyarette Vali Toprak’a Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya da eşlik etti.