Vali Toprak model uçak uçurttu

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gökgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve THK Hakkari Şube Başkanı Salih Kahraman, Merzan Mahallesi şehir stadında model uçak tanıtım ve gösterisi etkinliğine katıldılar. Vali Cüneyit Orhan Toprak, Radyo Kontrollü Model Uçak Simülatörü programı hakkında THK görevlisinden bilgi aldıktan sonra model uçak uçurttu.

Yanına gelen çocuklara kek ve meyve suyu ikram eden Vali Toprak, çocuklarla yakından ilgilenerek model uçaklar hakkında bilgi verdi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Toprak, Hakkari’de yine güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, “Bütün emeğimizi harcadığımız geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı havacılığa ısındırmak, devletimizin onurlu gücü olan Türk Hava Kuvvetlerinde inşallah pilot olarak, bakımcı olarak hizmet vermeleri için bir yol açmak üzere bugün bir araya geldik. Türk Hava Kurumu tarafından yaklaşık bir aydır maket uçak yapımı ile ilgili kurslar düzenleniyor. Uzaktan kumandalı uçaklarla ilgili de yakında başlatacağız inşallah. Bugün eğitimlerin sonuna gelindi. Türk Hava Kurumu bünyesinde görev yapan öğrenci arkadaşlarımızda bugün bize maket uçaklarıyla bize katılarak hem bizlere hem gençlerimize ve Hakkarili kardeşlerimize gösteri uçuşu gerçekleştirdiler. Çocuklarımız da gördüğünüz gibi uçaklara ve uçuşlara karşı büyük bir ilgi beslediklerini gördük. İnşallah bugün burada bir sevginin tohumunu atmışızdır. İnşallah bundan 15-20 yıl sonra şu anda yanımızda ilk ve ortaokula giden gençlerimiz, F-16 ve F-4 uçakları ve yolcu uçaklarında pilot olarak memleketlerine, vatanlarına hizmet edecekler. Hatta burada birkaç çocuğa sizi uçağa bindirip gönderiyim dediğimde, 3 tanesi gönüllü oldu. Ben bunun üstünde gelirim diye. Bu kadar da cesur çocuklarımız var. İnşallah geleceğimizin teminatı olan ve ülkeyi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımız bugün burada güzel bir başlangıcın tohumunu kalplerinde hissettiler. Bizlerde onlara moral vermekten dolayı çok memnunuz. THK’ya da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin burada devam edeceğini de duyurmak istiyorum” dedi.

THK Hakkari Şube Başkanı Salih Kahraman ise, Hakkari’de model uçak kursları düzenleyen THK yetkililerine teşekkür etti.

Ankara’da gelen ve yaklaşık bir aydır Hakkari’de 15 ile 16 yaş grubu 25 öğrenciye model uçak kursu veren THK görevlisi Fatih Düzenci, model uçak kurslarının devam edeceğini söyledi.