Vali Toprak, muhtarlarla iftarda buluştu

Hakkâri Evi’nde verilen yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Hasan Ongu ve Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile il merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı. Vali Cüneyit Orhan Toprak, yakından ilgilendiği muhtarlarla iftarını açarak bir süre sohbet etti. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından dua yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Toprak, il merkezine bağlı köy ve mahalle muhtarları onuruna vermiş oldukları iftar yemeğine katılan bütün davetlilere teşekkür etti. Sümbül Dağı’nın eteklerinde il merkezine bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar programında birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, "Yönetim kademesinin başladığı en küçük birim olan halkla devletin karşılaştığı ilk nokta olan, seçimle gelen siz değerli muhtarlarımız yönetimin her kademesinde büyük öneme sahipsiniz. Bir ilçe yönetiminde ne kadar önemliyseniz, bir ilin yönetiminde, hatta ülkenin yönetiminde de aynı öneme sahipsiniz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun farkında. Yıllardır muhtarlarımızı çağırıyor. Anadolu’muzun her köşesindeki muhtarlar vasıtasıyla bütün vatandaşlarımızın duygu dünyasına ulaşmış oluyor. Aynı zamanda da devletimizin, yukarı kademelerimizin almış olduğu kararları, düşünceleri veya vatandaşın tansiyonunu almak istediği mevzuları bizzat muhtarları Ankara’da kabul ederek gerçekleştiriyor. Bizim elimiz kolumuz, vatandaşla buluşma noktamız, hizmet götürme noktamız, köprümüz, her zaman muhtarlar oldu. Şu anda bu masanın etrafında Hakkâri merkezinin 80-90 binlik toplam nüfusunun bütün temsilcileri bulunmakta. Sizlerin buradaki durumu, hali, mutluluğu, mutsuzluğu, talepleri bu 90 bin kişiyi ilgilendiriyor. Onun için muhtarlık birimi bizim idare sistemimizde Türkiye’de çok önemli bir konuma sahiptir. Çünkü muhtar daha dar bir alanda vatandaşlarla daha haşır neşir olan onlarla daha sık bir araya gelme imkânı bulan ve en önemlisi onların ne hissettiğini bilen insanlar, seçimle geldikleri için de zaten genel kabul görmüş böyle tepeden gelme toplumdan uzak insanlar olmayıp orada oturan, onlarla yiyip içen, onlarla kaderi paylaşan insanlar. Onun için ben meslek hayatımda 30 yıla hemen hemen yaklaşıyorum. Muhtarlara çok büyük muhabbet besledik. Çok şükür onlarda bugüne kadar bize hep sevgi ve muhabbetle yaklaştılar. Bunun neticesinde devlet imkânlarını en etkin şekilde kullanarak hem hizmetimizi götürdük, hem vatandaşlarımızın dertlerinden haberdar olduk ve çözüm yönünde çaba sarf ettik hem de birlik beraberlik uyum içerisinde olduğumuz için öyle bir görüntü verdiğimiz için de güçlü olduk. Güçlü olunca da ona göre iş yapar insan. Güçlü olmadığımız zaman, birlik beraberlik olmadığı zaman, her kafadan bir ses çıktığı zaman, herkes birbirini sevmediği zaman, adım atılamaz atılsa bile sağlam olmaz ve yarın bir gün bozulur. Onun için ben bugün ayrıca bir mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Davetimize bütün muhtarlarımızın tam kadro katılmanız benim için ayrı bir sevinç kaynağı, mutluluk kaynağı, güç kaynağı. Hepinizden Allah razı olsun. Bizi böyle günlerde ve diğer günlerde yalnız bırakmadığınız için. İnşallah biz de bu birliği, beraberliği imkânlarımız ölçüsünde sevgimizi de katarak hizmete dönüştürme yarışında devam ediyoruz. İnşallah sizlerle burada görev yaptığımız dönem içerisinde değişik vesilelerle sık sık bir araya geleceğiz. Gözden uzak olmamamız gerekiyor. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur hesabı. Birbirimizi sık görmemiz, sık konuşmamız gerekiyor. İnşallah aynı tempoyla daha da artarak bu toplantılarımız, bu yemeklerimiz, bu bir araya gelmelerimiz devam edecek. Hakkâri’miz için, köylerimiz için, beldelerimiz için en güzelini yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.