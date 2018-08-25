Vali Toprak, şehit ailelerine bayram ziyaretinde bulundu

Funda Toprak ile birlikte şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek Kurban bayramlarını kutladı.

Vali Toprak, beraberinde eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte Bulak Mahallesi’nde ikamet eden ve 1993 yılında Üzümcü köyünde askeri konvoyun geçişi sırasında pusuya düşürülerek şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Yılmaz, 1995 yılında Hakkari merkezine bağlı Ağaçdibi köyünde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman ile Biçer Mahallesi’nde ikamet eden ve 1996 yılında Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Naci Çiftçi’nin ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Toprak, evlerinde ziyaret ettiği şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Toprak, yanına gelen çocuklarında bayramını kutlayarak oyuncak hediye etti.