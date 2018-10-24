Vali Toprak, Şemdinli'de 5 derslikli okulun açılışına katıldı

İş adamı Sabri Özel'in annesi Zehra Özel'in adını verildiği okulun açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra Şemdinli Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Korkmaz ve iş adamı Sabri Özel ile yakınları katıldı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından bir konuşma yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, Olgunlar Mezrasında hayırsever işadamları Sabri Özel ve ağabeyi Celal Özel tarafından yapımı gerçekleştirilen ortaokulun açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Vali Toprak, modern ve kendine özgü bir mimariyle yapılan 2 katlı 5 derslikli okulda 104 öğrencinin eğitim göreceğini ve 9 öğretmenin görev yapacağını ifade etti.

"Herkes para kazanabilir herkes iş adamı olabilir fakat herkes iyi iş adamı, iyi insan olamaz" diyen Vali Toprak, "Gerek bizim bölgemizde gerek diğer bölgelerde zengin olmuş insanlar biliyoruz. Vatandaşına, devletine, milletine bir kuruş hayrı olacak diye eli titriyor bazılarının. Sadece bu okuldan dolayı değil, Hakkâri'mize yapmış olduğumuz, bilhassa gençlerimize, sporcularımıza, kültürümüze, sanatımıza yapmış olduğumuz ve yapmayı planladığımız bütün çalışmalarımızda Celal Bey ve kardeşi Sabri Bey'in desteğini gördük. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa, ben bir istesem onlar iki katı yardımlarda bulundular. 2,5 yıldır hiçbir talebimi geri çevirmediler. En sonunda da böyle bir okulu annelerinin köyüne kazandırarak aynı zamanda ne kadar hayırlı evlat olduklarını da göstermiş oldular. Bu vesileyle Zehra Özel hanımefendiye de sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Burada geleceğimizi emanet edebileceğimiz vasıfta, kalitede, bilgide, donanımda çocuklarımızın yetişeceğine inanıyorum. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İş adamı Sabri Özel ise, bugünün kendileri için hem özel hem de güzel olduğunu söyledi. Çocukluğunun Günyazı köyü ve çevresinde geçtiğini anlatan Özel, "Bu köyün bende özel bir yeri var. Annem adına burada böyle bir okul yapınca daha da mutlu oldum. Çocuklarımızın okumaları için hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Onun için ben eğitime özel bir önem veriyorum" diye konuştu.

Ardından Vali Toprak ve beraberindekiler, Olgunlar Zehra Özel Ortaokulu'nun açılışını yaparak gezdikleri sınıflardaki öğrencilerle sohbet edip onlara çanta dağıttı. Vali Toprak, eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiği iş adamı Sabri Özel'e bir plâket takdim ederek öğrencilerin duygularını dile getirdiği mektupların içinde yer aldığı bir albüm verdi. Öğrenciler de kendilerini modern ve sıcak bir eğitim yuvasına kavuşturan iş adamı Sabri Özel'e teşekkür ettiler. Verilen öğle yemeğinin ardından Vali Toprak, Sabri Özel Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri ziyaret ederek onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.