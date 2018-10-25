Vali Toprak Şemdinli'de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin açılışına katıldı

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, girişimci Adnan Öveç ve Nail Öz tarafından Şemdinli ilçesinde hizmete sunulan Özel Nimet Öz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Vali Toprak, Şemdinli ilçesinde yaklaşık 41 yıl öğretmenlik yaparak daha sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Nimet Öz'ün isminin verildiği fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin açılışını yaparak burada verilen hizmetler hakkında ilgililerden bilgi aldı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini gezen Vali Toprak burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Girişimci Adnan Öbeç ve Nail Öz Şemdinli ilçesinde ciddi manada ihtiyaç duyulan özel eğitime muhtaç kardeşlerimizin hem fiziki hem ruhsal manada eğitim görebilmeleri için çok güzel bir tesisi kendi imkânlarıyla tamamladılar. Biz de burada güzel bir günde güzel bir ortamda bu tesisi hizmete açıyoruz. Kendi alanında özel eğitim alarak uzmanlaşan 5 kardeşimiz burada öğretmenlik hayatına başladılar. Özel eğitime muhtaçlığın derecesi ve ailelerin bu konundaki talep ve istek durumlarını anlamak üzere taramalar devam etmekte. Şu an itibariyle burada eğitim alacak 34 öğrencimiz tespit edilmiş durumda. Bunlardan bazıları başladı, bazıları da yeni gelecek. Öğretmen sayımızda 7'ye çıkacak. Böylece kendi hallerinde bırakıldıklarında potansiyellerinden haberi olmayan çocuklarımız gençlerimiz buradaki uzman eğiticilerimiz, öğretmenlerimiz sayesinde hem fiziki manada potansiyellerini tam olarak kullanma imkânı bulacaklar, hem de ruhsal manada da uzmanlarımızın çok uygun şekildeki yaklaşımlarıyla belki de ileride toplumumuza kendilerinden beklenenin çok üzerinde katkılar sunan bireyler haline gelecekler. Burada gerek fizyoterapistlik manasında gerek ruhsal manada eğitim yapabilme amacıyla gerekli olan alet ve ekipmanlar hazırlanmış durumda. Rehabilitasyon konuları sadece para kazanmak amacıyla veya bir faaliyet olsun diye yapılacak işler değildir. Bunlara yürek gerekir, bu işlere gönül vermek gerekir. Çok büyük manada fedakârlık gerekir. Yani özel insanların kalkışabileceği işlerdir bu işler. Onun için ben huzurlarınızda arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca buranın bir güzel yönü de Şemdinli ilçesinde yetişip sınıf öğretmeni olmuş olan rahmetli Nimet Öz hanımefendi hocamızın isminin bu tesise verilmesidir. Arkadaşlarımızın bu bölgede 41 yıl kadar öğretmenlik yapmış Şemdinli'de iş adamı olsun, devlet adamı olsun yetişen bütün kişiler üzerinde emeği olan tanınan ve sevilen rahmetli bir öğretmenimizin ismini buraya vermeleri takdire şayandır. Bu duyarlılıklarından dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah burada geleceğimizin teminatı yavrularımız, değerli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz uzmanların elinde eğitim alarak kendi potansiyellerini açığa çıkaracaklar ve toplumumuza faydalı olacaklar. Ben bu vesileyle tesisin Hakkâri'mize, Şemdinli'mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış programına Vali Toprak'ın yanı sıra Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk katıldı.