Vali Toprak Şemdinli'de muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk ile birlikte Şemdinli ilçesini ziyaret eden Vali Toprak, Şemdinli Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. İlk olarak Kaymakam Muhammet Fuat Türkman'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Vali Toprak, daha sonra Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Toprak, Ekim ayı Şemdinli muhtarlar toplantısını gerçekleştirmek üzere bir arada bulunduklarını söyledi. Vali Toprak, il merkezi ve ilçelerinde muhtarlarla periyodik olarak toplantılar düzenlediklerini ve bu toplantılarda muhtarlarla bölgelerindeki sorun ve sıkıntıları görüşerek değerlendirdiklerini ifade etti. Gerçekleştirdikleri bu toplantıların çok faydalı olduğuna inandıklarını dile getiren Vali Toprak, "Sizlerle bir araya gelmek bizim için önemli. Kendi bütçemizle çalışmış olduğumuz, İl Özel İdaremizden, KÖYDES'in de desteğiyle beraber 30 milyon lira gelmişti bu sene. Kendi ayırdığımız ödeneklerle beraberde yoğun ve iyi bir sezon geçirdik. Köy yolarımıza sıcak asfalt atıldı. Tarihi, kültürel eserlerimiz onarıldı, tamir edildi. Camilerimiz olsun, okullarımız olsun birçok yardım yapıldı. Benim gerek köy ziyaretlerimde gerek değişik vesilelerle olsun uğramış olduğum ortamlarda görüştüğüm vatandaşlar bize bazı taleplerini iletiyorlar. Biz de bunları yerine getiriyoruz. Burada yerinde görüp karar vermek çok farklı ve çok da isabetli. Anlatma gibi olmuyor. İnsanın kendisinin görmesi gerekiyor. Ben toplantının hayırlı olmasını diliyorum"şeklinde konuştu.

Daha sonra geçilen toplantıda, köy ve mahalle muhtarları sorun ve taleplerini dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Toplantıya protokol üyeleri, kurum müdürleri ve ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarları katıldı.