Vali Toprak Şemdinli’deki kanaat önderleri ile bir araya geldi

Valilik toplantı salonunda Şemdinli’deki kanaat önderleri ile bir araya gelen Vali Toprak, uzun yolda gelen kanaat önderlerine teşekkür etti. Birlik bütünlüğü temin etmek sürdürmek amacıyla, muhtarlar, ekonomik temsilcilerle, işadamları, kanaat önderleri ve gerekse reis olarak adlandırılan kişilerle zaman zaman bir araya geldiklerini söyleyen Vali Toprak, bundan da neticelerini aldıklarını söyledi. Vali Toprak, ”İki yılık görev süresinde bu toplantıların büyük faydalarını gördüm. Devletimiz de zaten bunu teşvik ediyor. Cumhurbaşkanımız olsun, İçişleri Bakanımız olsun halkla ilişkilere çok önem veriyor. Bizde onların göstermiş olduğu duyarlılığa vatandaşlarımız, kanaat önderlerimiz, işadamlarımızla, muhtarlarımızla, STK temsilcileri ve spor önderleri ile bir araya gelmekten büyük keyif alıyoruz. Bu vesile ile hem yerindeki sorunları vatandaşlardan birinci ağızdan duymuş oluyoruz. Dertlerini, sıkıntılarını ve sevinçlerini bunları öğrenmiş oluyoruz. Birlikte istişare yaparak bunlara nasıl çözüm bulacağımızı değerlendirmiş oluyoruz. Tabi ki arkasında bizim yönetim anlayışın da bir gereği olarak burada alınan kararları, düşünceleri, önerileri takip ederek netice almaya gayret harcıyoruz. Burada konuşu dağılmıyoruz bunların neticelerini alıyoruz. İlimizde özeliği olan bu tip toplantıların ben çok büyük faydalarını gördüm. Bugünde Üzümkıran bölgesindeki kanaat önderlerimiz; vatandaşlarımız bize ziyaret gerçekleştirmişler hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kanaat önderlerinin başında bulunan Ak Parti 26. Dönem Hakkari Milletvekili adayı Mehmet Fırat ise, kendilerine zamanlarını ayıran ve yakından ilgilenen Vali Cüneyit Orhan Toprak’a şükranlarını sunduklarını söyledi.

Fırat, ”Valimizle bir araya gelmememiz ilk değil, haftada bir araya gelme fırsatımız oluyor. Valimiz sürekli halkla iç içedir. Halkla iç içe olmasını mutluluğunu yaşıyoruz. Hakkari il genelinde terörle mücadele de olsun, yapılan hizmetlerde olsun yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Valimizin çalışmalarından memnunuz. Şemdinli ilçesi Üzümkıran köyünde yaptığı yatırım ve hizmetlerden ötürü kendisine şükran ve minnet borçlu olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.