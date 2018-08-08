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08 Ağustos 2018 10:51

Vali Toprak Türkiye şampiyonlarını makamında kabul etti

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gençler kategorisi, Kulüpler Arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.

Vali Toprak Türkiye şampiyonlarını makamında kabul etti

08 Ağustos 2018 10:51

olan Çölemerik Spor Kulübü Halk oyunları ekibini makamında kabul etti.


Vali Toprak, 15-16 Temmuz 2018 tarihlerinde Artvin ilinde yapılan gençler kategorisi, Kulüpler Arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonasında Hakkâri’yi temsil ederek Türkiye 2. olan Çölemerik Spor Kulübü Halk oyunları ekibini elde ettikleri başarıdan dolayı kutlayarak bir süre sohbet etti. Halk oyunları ekibi, başarı ve mutluluklarını paylaştıkları Vali Toprak’a kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


Ziyarette Halk Oyunları İl Temsilcisi Sıtkı Zerek’ de hazır bulundu.




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