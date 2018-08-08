Vali Toprak ve komutanlar Uyanık mezrasına konuk oldu

Hakkari merkez, köy, ilçe ve mezralarında vatandaşları ziyaret ederek onların sıkıntılarını yerinde dinleyen Vali Cüneyit Orhan Toprak, bu defa Otluca köyü Uyanık mezrasına konuk oldu. Otluca köyü Muhtarı Adem Çiftçi’nin Uyanık mezrasında Vali Toprak’ın onuruna verdiği yemekte Vali Toprak ve beraberindekiler köylülerle aynı masaları paylaşarak birlikte yemek yiyerek sohbet etti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı davette misafirlere kır alanında Hakkâri’nin en iyi aşçısı olan Hüseyin Çiftçi’nin hazırladığı kavurma, pilav ve cacık ikram edildi.

Burada basın mensuplarına açıklamada buluna Vali Toprak, bugün iki güzel faaliyet icra ettiklerini söyledi. Vali Toprak, ”İlk önce Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı içerisinde hayırsever bir iş adamı tarafından yapılması planlanan 400 kişi kapasiteli camimizin temelini beraberimizdekilerle birlikte attık. Biliyorsunuz bizim dinimiz birlik beraberlik, sosyal dayanışma kardeşlik duygularını en güzel şekilde empoze edildiği yüce bir din. Camilerimiz de bu amaçlara ulaşmak için bizlere imkan tanıyan çok önemli kutsal mekanlardır. İhtiyaç his edilen bu hizmetin hayata geçirmek amacıyla temel atmasını gerçekleştirdik. Tugayın içindeki cami 9-10 ay içerisinde tamamlanması düşünülüyor. Bu hayırlı faaliyetten sonra bizi davet eden çok sıcakkanlı Otluca köyü sakinlerine ziyaret gerçekleştirdik. Burada özel idare ve valilik olarak tamamlanmış ve devam eden hizmetlerimiz var. Burada biliyorsunuz hayvancılık önemli bir yer tutuğu için ot önem arz ediyor. Vatandaşların otlarını getirmek için yoldan dolayı yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için 5 kilometrelik yol açma çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir” dedi.

Vali Toprak, “Güzel dereleri ve balık tutma faaliyetleri de yürütülüyor. İhtiyaç görülen derelerin üzerinde çeşme oturma yerleri gibi projelerimiz de var ve tamamlanmak üzeredir. Fakat bizim için en önemlisi burada bu sıcakkanlı insanların arasında oturmaktı ve vatandaşlarımızla beraber olmaktır. Askerini, valisini, polisini, kaymakamını bağrına basan Otluca köyü sakinleri ile beraber olmaktan dolayı mutluluk duyarız. Hakkari’nin en güzel köşelerinde bulunan vatandaşlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Otluca köyü Muhtarı Adem Çiftçi ise davetlerini kırmayarak köylerini ziyaret eden Vali, belediye başkanı, komutanlar, kanaat önderleri ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

Yemeğe Vali Cüneyit Orhan Toprak, Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanc, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari kanaat önderlerinden Orhan Pirazbeyoğlu, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, HATSO Başkanı Servet Taş, HATSO Meclis Başkanı Nazım Demir, bazı kurum amirleri ile Otluca köyü Uyanık mezrası sakinleri katıldı.