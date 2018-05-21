Vali Toprak ve paşalar, halkla buluştu

Huzur ve güvenin sağlandığı, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği Hakkari’de, protokol üyeleri de halkın arasına katılarak sohbet etmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşların sahur vaktine kadar dolup taştığı kent merkezi, huzurlu bir Ramazan ayı geçiriyor. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ve Hakkari Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak, kentin en işlek caddelerinde vatandaşları ziyaret ettiler.

Seyyar satıcılar, Vali Toprak ve beraberindekilere mısır ve çay ikram ederken, protokol üyeleri ise tam kadro halkın arasına karıştı. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan Vali Toprak ve beraberindeki komutanlar, onlarla aynı masaları paylaşarak birlikte çay içip gece geç saatlere kadar sohbet ettiler.