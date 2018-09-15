Vali Toprak, yaralı asker ve işçileri ziyaret etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Hisar Üs Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 3 asker ve 3 işçiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğılu ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesine giden Vali Toprak, Hastane Başhekimi Op. Dr. Bekir Doğan, Hastane Müdürü Necdet Demir ve çalışanlar tarafından karşılandı. Vali Toprak, ziyaret ettiği asker ve işçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak onlarla bir süre sohbet etti.