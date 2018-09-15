İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Toprak, yaralı asker ve işçileri ziyaret etti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Hisar Üs Bölgesi’ne teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 3 asker ve 3 işçiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi Hisar Üs Bölgesi'ne teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 3 asker ve 3 işçiyi tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.


Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğılu ile birlikte Hakkari Devlet Hastanesine giden Vali Toprak, Hastane Başhekimi Op. Dr. Bekir Doğan, Hastane Müdürü Necdet Demir ve çalışanlar tarafından karşılandı. Vali Toprak, ziyaret ettiği asker ve işçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak onlarla bir süre sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.