Vali Toprak, yaralı askeri ziyaret etti

Hakkari Vali Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Cinkara'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte gittiği Hakkari Devlet Hastanesinde yaralı askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Cinkara, 18 Eylül 2018 tarihinde Çukurca ilçesi Depeşin Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda yaralanarak Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı