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19 Haziran 2018 17:41

Vali Toprak yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesindeki terör saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Vali Toprak yaralı askerleri ziyaret etti

19 Haziran 2018 17:41


Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte gittiği Hakkâri Devlet Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Akay Edizsoy tarafından karşılandı. Vali Toprak, 18 Haziran 2018 tarihinde Çukurca ilçesi Köprülü mevkiinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roketli saldırı sonucu hafif şekilde yaralanan 6 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Toprak, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.




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