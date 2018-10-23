Vali Toprak yaralı askerleri ziyaret etti

Vali Toprak,İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte gittiği Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hastane Başhakemi Op. Dr. Bekir Doğan, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Hakan Tezer, Op. Dr. Ahmet Aydın ve Hastane Müdürü Necdet Demir tarafından karşılandı. Vali Toprak, Çukurca ilçesi Seriberi Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan iki asker ile değişik vakalardan hastanede tedavi gören askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Vali Toprak,

hastane başhekimi Op. Dr. Bekir Doğan'ı makamında ziyaret ettikten sonra hastaneden ayrıldı.