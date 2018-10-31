Vali Toprak'a halaylı veda gecesi

Vali Toprak ve beraberindeki komutanlar halkın arasına girerek Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Hakkari Valiliği tarafından Nergiz Düğün Salonu'nda düzenlenen yemekli veda gecesine Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, eşi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmuttalip Özbek, Esat Canan, Hakkı Töre, Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, CHP İl Başkanı Aytekin Karahanlı, Hakkari'nin STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Vali Toprak, Hakkari'de hiçbir yerde olmayan inanılmaz zeki bir gençliğin olduğunu söyledi.

Vali Toprak,”Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüz vasıtasıyla Taylan'da giden gençler birincilik ile geri döndüler. Buranın insanları ve misafirperverdir. Hakkari'ye geldiğimizde su, yol kanalizasyon ve kaldırımlar yok idi. Şimdiki haline sosyal medyada paylaştığımızda kimse bunun Hakkari olduğuna inanmıyor. Hakkari değil İstanbul mu, diyorlar ve inandırmaktan güçlük çekiyoruz. Hakkari'nin çehresini değiştiren Sayın Başkanımız Cüneyt Epcim'e teşekkür ediyoruz. Burası bir özelliği var çok canlı bir şehirdir insanları yürüdüğü zaman keyif alıyorlar” dedi.

Hakkari Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat işleri Müdürlüğü tarafından Vali Toprak'ın yaptığı hizmetler, yöre halkı ile birlikteliği, darbe gecesinde halkla beraber nöbette olması ile ilgili slayt gösterimleri yapıldı.

Yapılan konuşmalar ve slayt gösterimlerinin ardından yöresel kıyafetlerle geceye katlan Vali eşi Dr. Funda Toprak, şıklığı ile dikkatleri çekti. Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte tüm masaları tek tek dolaşarak gelenlerle yakından ilgilendi. Vatandaşlar ise Vali ve eşi ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

-Reng-i Hakkari geceye renk kattı

Hakkari Belediyesi Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu sanatçıları sahne alarak birbirinden güzel Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirerek geceye renk kattı. Reng-i Hakkari sanat topluluğunun canlı müziği eşliğinde halaya kalkan Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin'in halayın başını çekmesi üzerine Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, belediye başkanı, komutanlar, milletvekilleri, kanat önderleri ve tüm davetliler kol kola girerek halay çekti. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği veda gecesinde güzel görüntüler oluştu.