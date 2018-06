Vali Toprak’dan jandarma teşkilatı mesajı

kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Toprak, yayınladığı mesajında, “Mülki, idari ve askeri görevlerini yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında ve kamu düzeninin korunmasında etkin rol oynayan Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşamaktayız. Kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin teveccühünü kazanmış, engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş jandarma teşkilatımız; iyi eğitimli personeli, donanımı, disiplini ve vatan sevgisiyle gurur verici başarılara imza atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Jandarma, her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı; tevazu, fedakârlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur’ sözü ile jandarma teşkilatımızın yapısını en güzel şekilde ifade etmiştir. Devletimizin en köklü ve en deneyimli kuruluşları arasında yer alan Jandarma Genel Komutanlığımız, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için halkımızla iç içe görevini yerine getirirken, aynı zamanda verdiği sosyal ve kültürel mesajlarla da halk ve devlet arasında köprü oluşturarak vatandaşlarımızın devletimize olan güveninin artmasına katkı sağlamaktadır. Köklü geçmişi, ülke sathına yayılmış teşkilatı ve kadrosu ile jandarma teşkilatı, günümüzün teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek gücünü ve harekât yeteneğini her geçen gün arttırmakta, özverili çalışmalarıyla tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamının devam etmesinde çok önemli çalışmalar yürütmektedir. Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla kararlı ve fedakâr tutumuyla her türlü takdiri kazanan jandarma teşkilatımız; özellikle son dönemde vatandaşlarımızın güvenliğine, demokrasimize ve ülkemizin gelişmesine göz dikmiş teröristlere karşı diğer güvenlik birimlerimizle birlikte üstün bir mücadele yürütmektedir. Türk milleti tarih boyunca asla esaret altında yaşamamıştır ve bundan sonra da yaşamayacaktır. Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, başımızı yastığa koyup huzurla uyuyabiliyorsak, bunu tüm güvenlik güçlerimize, özellikle şehit ve gazilerimize borçlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Jandarma Genel Komutanlığının 179. kuruluş yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla ve azimle sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.