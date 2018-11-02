Vali Toprak'ın veda gecesinde gözyaşları sel oldu

Programda hem Vali Toprak'ın hem de vatandaşların gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda gecesine Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Fuda Toprak, Belediye Başkanı Cüneyt Epcim, eşi Büşra Epcim, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda vatandaşların görüşlerinin alındığı slayt gösteriminin ardından gazeteci Hakan Taş, Vali Toprak için yazdığı şiiri okuduğu sırada duygulanıp ara verdi. Daha sora Hakkari Belediye Başkanlığı Reng-i Hakkari sanat topluluğunda sahne alan bir bayan sanatçı da duygulanarak türküsünü yarıda kesti. Yaşanan duygusal anlar neticesinde Hakkari Valisi Cüneyit Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ve salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

“Hakkari'den daha büyük makam görmüyorum”

Sanatçıların sahne almasının ardından sahneye çıkan Vali Toprak, yaptığı konuşmasında ”Buradaki birbirinden kıymetli Hakkarili kardeşlerime ağabeylik yapmaya çalıştım. Halkın sevgisini kazandım çünkü Hakkari'yi çok sevdim. Hakkari'den daha büyük makam görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bu göreve layık gördüğü için burada kendisine şükranlarımı ve saygılarımı arz ediyorum. Bu fırsatı bana verdiği için ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. Eğer bana bu görev verilmemiş olsaydı buradaki pırıl pırıl insanları görme fırsatım olmayacaktı” dedi.

Salondakiler Vali Toprak'ı ayakta alkışladı. Vali Toprak'ın eşi Dr. Funda Toprak'a sarılan bir kadın ise hüngür hüngür ağladı. Vali Toprak, makam aracına binerken de kalabalık tezahüratlarda bulunarak “Sayın Valim siz bizim her şeyimizsiniz” sloganları attılar.