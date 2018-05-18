yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşamaktayız" dedi.

Vali Toprak mesajında, “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır şuuruyla yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, milletimizin makûs talihini değiştiren stratejik bir girişim olduğu gibi Cumhuriyet tarihimizin de başlangıcıdır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan meşale milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Milli Mücadele’nin sembolü olan 19 Mayıs’ın ’Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak istikbalimizin teminatı olan gençlere armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Bu yüzdendir ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk Milleti’nin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Bu sebeple, gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamaları, önemsemeleri ve bu ruha sahip çıkmaları en önemli gayelerimizden biridir.

Biz inanıyoruz ki; sahip oldukları bu ruh ile barışın, hoşgörünün, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin en seçkin temsilcileri olan gençler, gelecek nesillere bugün olduğundan daha müreffeh bir Ülke bırakacaklardır. Milli bayramlar, istiklalimiz için milletçe ne büyük bedeller ödediğimizi hatırlamamıza ve ülkemizi nerelere taşımamız gerektiğini bir kez daha düşünmemize vesile olmaktadır. Bir milletin başarısı bütün milli güçlerin aynı istikamette toplanması ve yekvücut olarak hareket etmesiyle mümkündür. Geçmişte kazanılan başarı ve zaferleri gelecekte daha ihtişamlı olarak tekrarlamak için milli birlik şuurunu kaybetmeden yeni nesillere aşılamalıyız. Zira istikbal gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizin, 19 Mayıs’ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu Vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer, ilke ve hasletlere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Teröre, şiddete ve kör ideolojilere asla prim vermeyen gençlerimizin sözün ve düşüncenin gücüne inanarak okumaya, araştırmaya ve sorgulamaya devam edeceklerini de biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere ölümü göze alan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, tüm Hakkâri halkının ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.