Vali toprak'tan 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesajı

2018-2019 eğitim öğretim yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Vali Cüneyit Orhan Toprak, eğitimin; çağa uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, bilgi ve tecrübeler ışığında yenilenen dinamik bir süreç olduğunu ifade etti. Vali Toprak mesajının devamında, “Bu süreçte bizim hedefimiz; tarihimizin bize atfettiği yüce değerler ve ilkeler doğrultusunda bilgi toplumunun gerektirdiği becerilerle donanmış bireyler yetiştirmektir. Zira gelişmiş ülkelerin temelinde sağlam ve iyi eğitime sahip nitelikli insan gücü yatmaktadır. Okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri ve idealleri olan bir nesle sahip olmanın yegâne yolu kaliteli bir eğitim öğretimden geçmektedir. Bu zorlu yolda ana gayemiz milli ve manevi değerlerle barışık, Ülkesini seven, evrensel ile yereli mezcetmiş başarılı nesiller yetiştirmek için gerekli şartları hazırlayabilmektir. Geçmişini çok iyi bilen, bugününe son derece vakıf, geleceği için büyük ideallere sahip nesiller ülkemizin de teminatı olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbal için en önemli ilkeyi “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” diyerek en yalın bir şekilde ifade etmiştir. Bilim ve teknolojide öne geçen ülkelerin zirveye ulaştığı bir çağda, müfredatımızın da bilimsel temellere dayanması ülkemiz için son derece önemlidir” dedi.

Mesajında öğrencilere de seslenen Vali Toprak, “Sevgili öğrenciler; Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Ülkemizin güçlü yarınlarında sizler söz sahibi olarak geleceğe yön vereceksiniz. Bunun bilinci ve sorumluluğu ile eğitim öğretim hayatınıza başlayacağınıza ve bunu daima sürdüreceğinizden şüphe etmiyorum. Bu düşüncelerle ülkemizin müreffeh yarınlarının mimarı değerli öğretmenlerimiz başta olmak üzere velilerimizi ve kıymetli öğrencilerimizi selamlıyor, başarı dolu bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.