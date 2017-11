Vali Toprak’tan ‘25 Kasım’ mesajı

Vali Toprak, yayınladığı mesajda, "Kadınlar tarih boyunca hep hayatın merkezinde olmuşlardır. Toplumun temel taşı ve aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlar, özellikle annelik sıfatı ile fedakârlığın sembolüdürler. Unutmayalım ki; bir toplumun uygarlık yolunda gösterdiği gelişme seviyesi, kadını toplum içinde konumlandırdığı yer, ona duyduğu saygı ve verdiği değer ile ölçülmektedir. Kadına dünyada birçok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkı verilen ülkemizde, kadın hakları konusunda birçok önemli yapısal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; kadına yönelik şiddetin en aza indirilmesi, kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi ve kız çocuklarımızın eğitimi konularında ceza mevzuatlarında kadınlarımızı ve aileleri korumaya yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Dinimizde de kadınların yeri hep önemli olmuştur. Kur’ân-ı Kerim’de, farklı fizyolojik ve psikolojik yapıya sahip olan kadın ve erkekten biri diğerinden daha üstün veya ikisi birbirine eşit tutulmak yerine, birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de ‘cennet anaların ayakları altındadır’ buyurmak suretiyle İslam’ın kadına, özellikle annelere verdiği önemi en güzel şekilde vurgulamış, aile içinde karşılıklı saygı ve sevgi olmasının gereğini belirtirken de ‘sizin en hayırlınız eşine ve çocuklarına karşı en hayırlı olanınızdır’ buyurmuştur. Kadına karşı sergilenecek her türlü şiddet, kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin önemi büyüktür ve bu aşamada görevin en büyüğü sevgili öğretmenlerimize ve eğitimin ilk basamağı olan anne ve babalarımıza düşmektedir. Valiliğimiz tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik kurulmuş olan ŞÖNİM Merkezi’mizde önleme ve izleme hizmetleri, şiddet mağduru, kalacak yeri olmayan ve can güvenliği tehdidi altında bulunan kadınlara ise çocuklarıyla birlikte kadın konukevlerimizde barınma ve her türlü destek hizmetleri sunulmaktadır. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında alınan tedbir kararlarının takibi de ilgili diğer kurumlarla koordine edilerek yürütülmektedir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapılacak çalışmaların, kadınlarımızın sorunlarının çözülmesine yönelik adımlara vesile olacağına inanıyorum. Nedeni ne olursa olsun yeryüzünde hiçbir canlı şiddeti hak etmemektedir. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza herkesin gerekli sevgi ve saygıyı göstermelerini, tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını temenni ediyor, başta Hakkârili kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum" dedi.