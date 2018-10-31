Vali Toprak'tan Başkan Epcim'e veda ziyareti

Vali Toprak, eşi Dr. Funda Toprak ile birlikte Dağ ve Komando Tugayı, Jandarma Özel Harekat, adliye, İl Jandarma Komutanlığı, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası, hastane, Polis Özel Harekat ve İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaretlerde bulundu. Dağ ve Komando Tugayı ziyaretinin ardından Hakkari Belediye Başkanlığını ziyaret eden Vali Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, başkan vekili yardımcıları Mehmet Kızılkaya ve Erhan Korkmaz ile birim amirleri tarafından karşılandı.

Belediye şeref defterini imzalayan Vali Toprak, daha sonra Başkan Vekili Epcim ile bir süre baş başa görüştü. Başkan Vekili Epcim tarafından Vali Toprak'a eski Hakkari fotoğrafı hediye edildi. Çekilen hatıra fotoğraflarından sonra Vali Toprak, belediyeden ayrıldı.