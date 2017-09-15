Vali Toprak’tan Erdoğan ailesine ziyaret

Funda Toprak, ünlü oyuncu Yılmaz ve Mustafa Erdoğan’ın ailesini ziyaret etti.

Bir süre önce ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın annesi Süheyla ve babası Nazım Erdoğan, Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak’ı ziyaret etmişti. Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak ise, akşam saatlerinde Biçer Mahallesi’nde bulunan ünlü oyuncu Yılmaz ve Mustafa Erdoğan’ın son sinema filmi Ekşi Elmalara konu olan dedeleri M. Sait Atay’ın evinde ünlü oyuncunun annesi Süheyla Erdoğan ve babası Nazım Erdoğan ile akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Süheyla Erdoğan, kendi elleri ile pişirdiği yöresel yemekleri Vali Toprak ve beraberindekilere ikram etti.

Burada Erdoğan ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Toprak, daha sonra yaklaşık 5 dönüm olan elma bahçesinde incelemelerde bulundu.