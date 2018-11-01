Vali Toprak'tan HATSO'ya veda ziyareti

Funda Toprak ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasına (HATSO) veda ziyaretinde bulundu.

HATSO Başkanı Servet Taş, Meclis Başkanı Nazım Demir, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından ağırlanan Vali Toprak, Hakkari'de hizmet yaptığı 2,5 yıl içerisinde herkes tarafından kendilerine gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı teşekkür etti. Her ne kadar Hakkari'den ayrılacak olsalar da gönüllerinin burada olacağını belirten Vali Toprak, tayin yeri olan Konya Valiliğinde veya sonraki görev yerlerinde de kapılarının her zaman Hakkari halkına açık olacağını söyledi.

HATSO Başkanı Servet Taş ise, Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak'ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Taş, “Valimiz ve hanımefendinin Hakkari'ye geldikleri ilk günden bugüne kadar Hakkari halkıyla kucaklaşmaları, bağırlarına basmalarını unutmayacaklarını, gerek düğünlerimizde olsun gerekse taziyelerimizde her zaman yanımızda olmaları, kapılarının daima bizlere açık olması büyük önem arz etmiştir. Hakkari'nin öncelikle eğitim olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel alanda kalkınmasında yapmış oldukları değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni görev yeri olan Konya Valiliğinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.