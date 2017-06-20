Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 10:24

Vali Toprak’tan kamu kurumlarına ziyaret

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bazı kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Vali Toprak’tan kamu kurumlarına ziyaret

20 Haziran 2017 10:24


Hakkâri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Toprak, İl Müdürü Basri Tümsek ve personel tarafından karşılandı. Kurum birimlerini gezen Vali Toprak, daha sonra makamında ziyaret ettiği Tümsek’ten yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Toprak, daha sonra


Çalışma ve İş Kurumu Hakkâri İl Müdürü Ahmet Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yol güzergâhında bulunan esnafları da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet eden Vali Toprak, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:30
  • Güneş :04:37
  • Öğle :12:17
  • İkindi :16:11
  • Akşam :19:37
  • Yatsı :21:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!