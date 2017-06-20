Vali Toprak’tan kamu kurumlarına ziyaret

Hakkâri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Toprak, İl Müdürü Basri Tümsek ve personel tarafından karşılandı. Kurum birimlerini gezen Vali Toprak, daha sonra makamında ziyaret ettiği Tümsek’ten yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Toprak, daha sonra

Çalışma ve İş Kurumu Hakkâri İl Müdürü Ahmet Kızılkaya’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yol güzergâhında bulunan esnafları da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet eden Vali Toprak, yanına gelen çocuklarla da yakından ilgilendi.