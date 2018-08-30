Vali Toprak’tan köylere ziyaret

Göreve başladığı günden bu yana, gerek idari sorumluluğunu yerine getiren, gerekse halkla bütünleşmek amacıyla il, ilçe, belde ve köy ziyaretlerini sürdüren Vali Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesinde bulunan İran sınırındaki köyleri ziyaret etti. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli 34.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte, ilk olarak Korgan Köyü’nü ziyaret eden Vali Toprak, 21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, kanaat önderleri ve köy halkı tarafından karşılandı. Vali Toprak burada kanaat önderleri ve köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Güvenlik, Erdemli ve Soğuksu mezralarını da ziyaret eden Vali Toprak, Çatalca Köyü sakinleri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

"60 yıldır ilk kez köyümüze gelen bir Vali gördük"

Burada konuşan Çatalca Köy Muhtarı Azizhan Çelikbaş, köylerini ziyaret eden Vali Toprak’a teşekkür ederek, "50-60 yıldır bu köyde yaşıyoruz. İlk defa köylerimize gelen bir vali gördük. Bizi şereflendirdiler. Valimizi aramızda görmek, büyük bir gurur bizim için. Ayrıca yapılan üs bölgelerden sonra köyümüze huzur geldi. Bundan dolayı da başta valimiz olmak üzere, komutanımıza ve devletimize köy halkı olarak çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Fırat isimli vatandaş da, ilk defa bir valinin sınırda bulunan Korgan ve Çatalca köylerini ve bağlı mezraları ziyaret ettiğini söyledi. Ayrıca köylerini ziyaret eden Vali Toprak’ın kanaat önderleriyle bir araya gelip, bölgenin sıkıntılarını yerinde görüp dinlemesinin kendilerini son derece memnun ve mutlu ettiğini vurgulayan Fırat, “Valimiz, Hakkari halkı için büyük bir şans ve değer. Valimizin sürekli halkımızın içinde olması, fakir ve fukaraların dertlerini mütevazi sıfatıyla dinleyip çözüm bulma noktasındaki kararlı tutumları, takdire şayandır. Özellikle ilimizdeki terör belasını bertaraf etmeleri ve ilimizi yaşanabilir bir duruma kavuşturarak, memleketimizi en iyi şekilde temsil etmeleri, bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Valimiz, halkımızın gönlünde adeta taht kurmuştur. Hakkari genelinde ilk kez bir vali bu kadar halkın sevgisine mazhar olmuştur. Ben bu anlamda valimizi bölgemizde ağırlamaktan şeref ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.