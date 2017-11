Vali Toprak’tan Öğretmenler Günü mesajı

Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirten Vali Toprak, “İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur’ sözünde açıkça görüldüğü gibi ulusal kalkınmanın temeli, eğitim ve öğretimden geçmektedir. Bir milletin çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, ancak eğitim öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkün olabilir. Eğitim sorunlarını çözememiş ve eğitime gereken önemi vermeyen toplumların kalkınmasından söz etmek mümkün değildir. Kendini mesleğe adamış öğretmenlerimiz ve her yönden iyi yetişmiş nesiller sayesinde arzu ettiğimiz noktalara kısa sürede ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kendi öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, görevi başındayken şehit olan ve aramızdan ayrılan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.