Vali Toprak’tan taziye mesajı

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak yayımladığı mesajında 35 yıldır Türkiye üzerinde hain emellerini gerçekleştirmek için gerek sivil vatandaşlara, gerekse de güvenlik güçlerine alçakça saldırmaktan imtina etmeyen PKK terör örgütünün, gerçek yüzünü bir kez daha acı bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Vali Toprak mesajının devamında, ”Savunmasız bir annenin ve 11 aylık masum bir bebeğin canına kast ederek ocaklara kor düşüren bu gözü dönmüş canilere, acılı babanın, ‘Vatana iki canımızı verdik, feda olsun’ şeklindeki cevabı, bebek katili örgütün amaçlarına asla ulaşamayacaklarının kesin kanıtı ve kararlılığımızın dosta, düşmana en net şekilde ilanıdır. 25 yaşındaki eşini, daha süt kokan 11 aylık yavrusunu bu topraklar için şehit veren kardeşimizin acısını milletçe paylaşırken sözümüz olsun ki bize bu acıyı yaşatanların yaptıkları yanına kalmayacaktır. Yüce Rabbimden şehitlerimize rahmet, ülkemiz adına ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadesine yer verildi.